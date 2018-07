Juba (AFP) Bei einer Vermittlungsmission von Vertretern des UN-Sicherheitsrates im Südsudan sind keine Fortschritte erzielt worden. Die Gespräche mit Präsident Salva Kiir und seinem Rivalen Riek Machar seien "enttäuschend" verlaufen, sagte der britische UN-Gesandte Mark Lyall Grant am Mittwoch in Juba. Es gebe weiter keine Hoffnung auf eine "schnelle Einigung" in den Friedensverhandlungen. Zwar hätten Kiir und Machar beide erklärt, dass eine militärische Lösung ihres Konflikts nicht möglich sei, die Meinungen gingen aber noch weit auseinander.

