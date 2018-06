Hamburg (AFP) Große Geste in den ARD-"Tagesthemen" zum Abschied von Robin Williams: Moderatorin Caren Miosga stieg in der Sendung am Dienstagabend in Anspielung auf eine berühmte Szene aus Williams' Welterfolg "Club der toten Dichter" auf ihren Moderationstisch und zitierte den aus dem Film bekannten Ausspruch "O Captain! My Captain!".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.