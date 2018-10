San Diego (AFP) Die USA entsenden 130 weitere Militärberater in den Nordirak. Die Experten sollten die humanitäre Lage in der Region um die Kurdenhauptstadt Erbil beurteilen und fundierte Empfehlungen geben, "wo wir weiter helfen können", sagte US-Verteidigungsminister Chuck Hagel am Dienstag (Ortszeit).

