New York (AFP) Der US-Internetriese Yahoo übernimmt die Empfehlungsplattform Zofari. Beide Unternehmen verfolgten gemeinsam das Ziel, die Welt für so viele Menschen wie möglich in einen "leichter zu erkundenden Ort" zu verwandeln, teilte Yahoo am Dienstag mit. Zofari ist eine App für mobile Geräte, die dem Nutzer auf Grundlage seiner Lieblingsbars und -restaurants auch in anderen Orten eine Liste mit ähnlichen Lokalen zusammenstellt. Das Miniprogramm soll es weiterhin auch eigenständig geben.

