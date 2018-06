Hanoi (AFP) Frittiert in Knoblauch, gebraten, gekocht: In Vietnam steht vielerorts Katzenfleisch auf der Speisekarte. Vor allem als Vorspeise, als "Little Tiger"-Snack zum Bier, servieren etwa ein Dutzend Restaurants in der Hauptstadt Hanoi Hauskatzen als Delikatesse. Und obwohl der Verzehr von Katzen wegen der Rattenplage in dem südostasiatischen Land verboten ist, leben Haustierhalter in ständiger Sorge.

