New York (SID) - Die Spielplangestalter der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben der Rückkehr von Superstar LeBron James zu den Miami Heat einen besonderen Rahmen gegeben. Der 29 Jahre alte Small Forward muss mit seinen Cleveland Cavaliers am 25. Dezember zum Christmas Game in der alten Heimat antreten.

Der viermalige MVP der regulären Saison hatte erst im Juli den Heat nach zwei Meisterschaften in vier Jahren den Rücken gekehrt und sich wieder den Cavaliers angeschlossen, bei denen er 2003 seine NBA-Karriere begonnen hatte.