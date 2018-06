Peking (AFP) In China sind vier BMW-Händler von den Behörden wegen illegaler Preisabsprachen zu einer Strafzahlung verpflichtet worden. Die vier Händler in Wuhan in der zentralchinesischen Provinz Hubei sollen insgesamt 1,6 Millionen Yuan (195.000 Euro) zahlen, teilte die Provinzregierung am Mittwoch mit. Die Händler hatten demnach untereinander vereinbart, für eine Vorabbesichtigung ihrer Autos eine Gebühr zu erheben. Dies sei "Betrug" und müsse "umgehend gestoppt werden".

