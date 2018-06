Berlin (AFP) Die Bundeswehr schickt bei ihren Hilfsflügen in den Nordirak am Freitag insgesamt 36 Tonnen Güter in das Krisengebiet. Vier geschützte Flugzeuge vom Typ Transall C-160 würden ab Freitagvormittag vom Militärflugplatz Hohn in Schleswig-Holstein 36 Tonnen humanitäre Hilfsgüter wie Medikamente, Lebensmittel und Decken ins nordirakische Erbil fliegen, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstagabend in Berlin mit. Dort würden UN-Organisationen die Lieferung in Empfang nehmen und verteilen. "Die Bundesregierung hat entschieden, rasche und wirksame humanitäre Hilfe für die Not leidenden Menschen im Nordirak zu leisten", erklärte das Ministerium.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.