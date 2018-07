Berlin (AFP) Die Hilfslieferungen aus Deutschland für die bedrohten Menschen im Nordirak sollen am Freitag anlaufen. Vier Transall-Transportmaschinen der Bundeswehr sollen nach AFP-Informationen im Laufe des Freitagmorgen vom schleswig-holsteinischen Flugplatz Hohn bei Rendsburg aus Richtung Irak starten. Sie sollen Hilfsgüter wie Lebensmittel und Decken in die Kurden-Hauptstadt Erbil bringen, erfuhr AFP am Donnerstag. Geplant ist eine Zwischenlandung in der Türkei.

