Berlin (AFP) Die bedrohten Menschen im Nordirak sollen ab Freitag auch Hilfslieferungen aus Deutschland erhalten. Vier Transall-Transportmaschinen der Bundeswehr mit Hilfsgütern wie Lebensmitteln und Decken sollten nach AFP-Informationen am Freitagmorgen aus Schleswig-Holstein in Richtung Irak starten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schloss Waffenlieferungen in den Nordirak in einem Zeitungsinterview nicht aus. Unterdessen schwächte sich der Flüchtlingsstrom in der nordirakischen Sindschar-Region offenbar ab.

