Berlin (AFP) Der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) verlangt von der Bundesregierung mehr Unterstützung für die Kurden im Nordirak. "Wochen schon metzeln die Milizen der IS im Irak und in Syrien unschuldige Menschen nieder", schrieb Guttenberg in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung (Donnerstagsausgabe). "Und was tut Deutschland? Wir basteln uns eine politisch wasserfeste Schutzwestendoktrin."

