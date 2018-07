Regensburg (AFP) Das Landgericht Regensburg hat Gustl Mollath wegen der jahrelangen Unterbringung in der Psychiatrie eine Geldentschädigung zugesprochen. Mollath habe Anspruch auf Entschädigung für die mehr als sieben Jahre, die er gegen seinen Willen in der Psychiatrie untergebracht wurde, urteilte das Gericht am Donnerstag im Wiederaufnahmeverfahren gegen Mollath. Der ehemalige Psychiatriepatient bekam in der Frage des Strafmaßes zudem einen Freispruch, weil er im ersten Verfahren wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen worden war und ein Angeklagter im Wiederaufnahmeverfahren nicht schlechter gestellt werden darf.

