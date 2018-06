Berlin (AFP) Wegen der dramatischen Entwicklung im Irak und in Syrien haben die Grünen Sondersitzungen der zuständigen Bundestagsausschüsse beantragt. Die Bundesregierung solle den Ausschüssen für Auswärtiges und Verteidigung erläutern, wie sie auf die dortigen Krisen reagieren wolle, heißt es in einem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Schreiben der Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Britta Haßelmann an die beiden Ausschüsse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.