Berlin (AFP) Union und SPD haben bei ihren Beratungen zu dem geplanten Gesetz gegen Zwangsprostitution am Donnerstag eine Teileinigung erzielt. Einigkeit besteht über die Einführung einer Anmelde- und Erlaubnispflicht für Bordellbetriebe, wie die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Carola Reimann nach mehrstündigen Beratungen der Koalitions-Familienpolitiker der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Koalition will demnach auch unterbinden, dass in Bordellen so genannter Flatrate-Sex angeboten wird.

