München (AFP) Nach einem missglückten Fesselspiel ist ein Münchner von der Polizei gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann habe über drei Tage in seiner Wohnung im Stadtteil Schwabing gelegen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage. Von einem besorgten Nachbarn alarmierte Beamte hätten am Dienstagabend die Wohnungstür geöffnet und den 57-Jährigen auf dem Boden liegend und mit Handschellen gefesselt vorgefunden. Das Mann sei mit Unterwäsche und Damenstiefeln bekleidet gewesen.

