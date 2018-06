Wiesbaden (AFP) Die Schulden von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen sind im vergangenen Jahr erstmals seit 1950 gesunken. Der Schuldenstand verringerte sich im Vergleichszeitraum um 30,3 Milliarden Euro oder 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Dieser Rückgang war demnach bei Bund und Ländern vor allem von der positiven Entwicklung der sogenannten Bad Banks geprägt, die ihren Bestand an faulen Wertpapieren weiter abbauen und damit ihre Schulden reduzieren konnten.

