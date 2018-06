Berlin (AFP) Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), sieht in der Zusage von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Angleichung der Ostrenten und zur weiteren Förderung der neuen Länder "Garantieerklärungen". Es sei "gut und wichtig", dass sich Merkel und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) so "nachdrücklich und eindeutig zu für Ostdeutschland zentralen Aussagen des Koalitionsvertrages bekannt" hätten, sagte Gleicke der "Sächsischen Zeitung" vom Donnerstag. Die zugesagte Vereinheitlichung des Rentenrechts in Ost- und Westdeutschland sei ein "echter Prüfstein" für die große Koalition, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium.

