Mainz (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) schließt in Zukunft Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak nicht aus. Er werde "zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass wir gegebenenfalls, wenn die Bedrohungslage so anhält, auch Waffen liefern müssen", sagte Steinmeier dem ZDF "heute-journal" am Mittwoch. Das brutale Vorgehen der Dschihadistengruppe Islamischer Staat könne dies notwendig machen. Angesprochen auf die bisherige Linie der SPD sagte Steinmeier, in besonderen Situationen könne es Ausnahmen geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.