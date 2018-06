Gießen (AFP) Der knapp zweijährige, vom Tode bedrohte türkische Junge Muhammet Eren D. wird an der Uniklinik Gießen und Marburg (UKGM) endgültig kein Spenderherz bekommen. Das Kind könne wegen eines schweren Hirnschadens, das es vor der Ankunft in Deutschland erlitt, nicht auf die Warteliste zur Hirntransplantation gesetzt werden und solle nun womöglich in seine Heimat zurückgeschickt werden, erklärte die Klinik am Donnerstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.