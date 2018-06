Brüssel (dpa) - Der mutmaßliche Urheber des tödlichen Anschlags auf das Jüdische Museum in Brüssel bleibt per Gerichtsbeschluss vorerst in Untersuchungshaft. Das meldete die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Mehdi Nemmouche soll laut Anklage am 24. Mai im Jüdischen Museum in Brüssel ein israelisches Touristenpaar, eine Französin und einen Belgier erschossen haben. Es gilt als sicher, dass er zuvor als Dschihad-Kämpfer in Syrien war. Er selbst weist die Vorwürfe zurück.

