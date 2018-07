Wiesbaden (dpa) - Die öffentlichen Schulden in Deutschland sind 2013 erstmals seit 1950 wieder gesunken. Bund, Länder und Gemeinden einschließlich gesetzlicher Sozialversicherung und Bundesagentur für Arbeit waren zum Jahresende mit rund 2,038 Billionen Euro verschuldet, so das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Das waren 30,3 Milliarden weniger als 2012. Erstmals seit Einführung der Statistik ging der Wert damit zurück. Grund für den Rückgang war nach Angaben der Statistiker vor allem die Entwicklung bei den Bad Banks. Diese sollen hochriskante Giftpapiere von Krisenbanken verkaufen.

