Bobigny (AFP) Weil er ohne Ticket in ein Flugzeug am Pariser Flughafen Roissy stieg, um die dortigen Sicherheitskontrollen auszutricksen, muss ein Franzose zum Psychiater: Der 56-jährige Hervé Couasnon, der wegen anderer spektakulärer Aktionen in Frankreich auch als "kletternder Poet" bekannt ist, wurde am Donnerstag von einem Gericht in Bobigny zu einer psychiatrischen Untersuchung verdonnert. Das Urteil gegen ihn wegen des Vorwurfs der "Behinderung des Flugverkehrs" soll später ergehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.