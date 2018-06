Nürnberg (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg kann voraussichtlich in Kürze wieder auf seinen Kapitän Jan Polak zurückgreifen. "Es sieht gut aus bei ihm, er wird wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder ins Lauftraining einsteigen", sagte Trainer Valérien Ismaël am Donnerstag über den Tschechen. Polak (33) hatte sich beim Saisonauftakt gegen Erzgebirge Aue (1:0) am 2. August zwei Rippenknochen gebrochen. Danach hieß es, er werde vier bis sechs Wochen ausfallen.

Ismaël erwartet nach der Niederlage im Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:5) indes "eine Reaktion" von seinen Spielern im DFB-Pokalspiel am Freitag (20 Uhr/Sky) beim Drittligisten MSV Duisburg. "Wir dürfen den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken", sagte der Coach, und forderte: "Wir müssen jetzt schnell in die Erfolgsspur zurück und wieder für positive Schlagzeilen sorgen." Das werde beim MSV jedoch schwierig, warnte Ismaël, "der Gegner wird uns alles abverlangen".