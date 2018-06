Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch ohne Spiel die Spitze in der Weltrangliste des Weltverbandes FIFA verteidigt. In dem am Donnerstag veröffentlichten August-Ranking führt der Weltmeister mit 1736 Punkten weiter vor WM-Finalist Argentinien (1604) und baute seinen Vorsprung sogar leicht aus. Dritter bleibt WM-Halbfinalist Niederlande (1507).

Da nach der WM nur 23 Begegnungen in die Wertung eingingen, gab es in den Top 10 nur eine Veränderung. Ex-Weltmeister Spanien (1241) kletterte um einen Platz auf den siebten Rang und liegt nun gleichauf mit Brasilien. Seine beste Platzierung seit Einführung der Weltrangliste im Jahr 1993 erreichte WM-Viertelfinalist Costa Rica auf Rang 15.

Deutschland hatte im Juli durch den Gewinn des vierten WM-Titels erstmals seit August 1993 wieder die Spitze übernommen. - Die Top 10 der FIFA-Weltrangliste vom August 2014: 1. Deutschland 1736 Punkte, 2. Argentinien 1604, 3. Niederlande 1507, 4. Kolumbien 1495, 5. Belgien 1407, 6. Uruguay 1316, 7. Brasilien und Spanien je 1241, 9. Schweiz 1218, 10. Frankreich 1212