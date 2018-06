Nyon (SID) - Fußball-Weltmeister Manuel Neuer winkt die nächste hohe Auszeichnung. Der Torhüter von Fußball-Rekordmeister Bayern München ist einer von noch drei Kandidaten für die Wahl zu "Europas Fußballer des Jahres" 2014 und könnte damit Nachfolger seines Klubkollegen Franck Ribéry werden, dem die Ehre im Jahr des Triple-Triumphs 2013 zuteil geworden war.

Neben Neuer (28) stehen Bayern-Star Arjen Robben (30) und Weltfußballer Cristiano Ronaldo (29) von Champions-League-Sieger Real Madrid auf der "Shortlist", die die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag veröffentlichte. Der Sieger wird am 28. August im Rahmen der Auslosung der Gruppenphase der Champions League in Monaco gewählt.

Neuer, der bereits Deutschlands Fußballer des Jahres ist, wäre der erste Deutsche seit Matthias Sammer 1996, der die prestigeträchtige Auszeichnung erhält. Zuvor wurden bereits Lothar Matthäus 1990, Karl-Heinz Rummenigge 1980 und 1981, Franz Beckenbauer 1972 und 1976 sowie Gerd Müller 1970 als "Europas Fußballer des Jahres" geehrt. In der aktuellen Form wird die Wahl seit 2011 abgehalten, Neuer ist der erste Torwart auf dem Siegerpodest. Vor Ribéry hatten Andrés Iniesta (2012) und Lionel Messi (2011) vom FC Barcelona gewonnen.

Neuer, Robben und Ronaldo erhielten von den 54 abstimmenden Journalisten in einer Vorauswahl unter zehn Kandidaten die meisten Stimmen. Auf Platz vier und fünf kamen in Thomas Müller und Philipp Lahm zwei weitere Weltmeister vom FC Bayern. Punktgleich mit Lahm belegte Messi ebenfalls Rang fünf. Dahinter folgen James Rodríguez (Real Madrid), Luis Suárez (FC Barcelona), Ángel Di María (Real Madrid) und Diego Costa (FC Chelsea) auf den Plätzen.