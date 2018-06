Paris (SID) - Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic (32) vom französischen Fußall-Meister Paris St. Germain hat angedeutet, seine Karriere in zwei Jahren zu beenden. "Ich habe einen Vertrag bis 2016. Nächste Saison werde ich 34 und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann noch immer auf dem Top-Level spiele", sagte der Schwede dem US-amerikanischen Fernsehsender ESPN.

Ibrahimovic spielt seit 2012 in der französischen Hauptstadt und gilt als einer der bestbezahlten Fußballer der Welt. Der für seine extravagante Spielweise bekannte Angreifer erzielte in der abgelaufenen Saison für PSG in 46 Pflichtspielen 41 Tore.