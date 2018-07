Berlin (dpa) - Die Koalition will mit einem neuen Prostitutionsgesetz Flatrate-Sex und Gang-Bang-Partys verbieten. Darauf hat sich Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig in einem mehrstündigen Gespräch mit den Fachpolitikern der Koalitionsfraktionen in Berlin verständigt. Schwesig sagte, sie sei optimistisch, dass man sich auf die wenigen offenen Punkte bei den Themen wie Mindestalter und Kondompflicht einigen werde. Die Union möchte das Mindestalter für Prostituierte von 18 auf 21 Jahren heraufsetzen.

