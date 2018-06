London (AFP) Großbritannien hat seine Bereitschaft zu Waffenlieferungen an die kurdischen Kämpfer im Nordirak signalisiert. "Falls eine Anfrage der Kurden bei uns eintreffen würde, wäre dies etwas, was wir wohlwollend prüfen würden", sagte ein Sprecher von Premierminister David Cameron am Donnerstagabend.

