Bagdad (AFP) Der amtierende irakische Regierungschef Nuri al-Maliki will nach Angaben seines Sprechers seine Niederlage eingestehen. Al-Maliki werde seine Beschwerde gegen die Nominierung von Haidar al-Abadi zu seinem Nachfolger zurückziehen und diesen unterstützen, sagte sein Sprecher Ali Mussawi am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Al-Abadi war am Montag mit der Regierungsbildung beauftragt worden, al-Maliki hatte sich zuletzt noch dagegen gewehrt.

