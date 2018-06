Seoul (dpa) - Zu seiner ersten Reise nach Asien ist Papst Franziskus in Südkorea eingetroffen. Es ist zugleich der erste Besuch eines Papstes in dem ostasiatischen Land seit 25 Jahren. Nach seiner live im TV übertragenen Ankunft auf einem Militärflughafen in Seoul wurde der 77-Jährige auf einem roten Teppich von Präsidentin Park Geun Hye begrüßt. Sie hoffe, der Besuch helfe, eine "Ära des Friedens und der Aussöhnung auf der koreanischen Halbinsel zu eröffnen". Mit diesem Wunsch im Herzen sei er gekommen, entgegnete der Papst.

