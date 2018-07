Seoul (dpa) - Auf seiner ersten Reise nach Asien hat Papst Franziskus in Südkorea zu einem dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel aufgerufen. Koreas Streben nach Frieden sei ein Herzensanliegen, denn es wirke sich auf die Stabilität der gesamten Region und in der Tat auf die ganze kriegsmüde Welt aus, sagte der Papst nach einem Treffen mit Präsidentin Park Geun Hye. Nach Armeeangaben in Seoul feuerte Nordkoreas Militär am selben Tag bei einem Test fünf Raketen kurzer Reichweite in Richtung Japanisches Meer (Ostmeer) ab.

