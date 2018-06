Berlin (dpa) - Die Bundeswehr startet morgen Hilfsflüge in den Nordirak. Nach dpa-Informationen werden vier Transall-Flugzeuge mit Sanitätsmaterial und Lebensmitteln nach Erbil transportieren. Dort sollen die Hilfsgüter an UN-Organisationen übergeben werden. Inzwischen schließt Kanzlerin Angela Merkel Waffenlieferungen in den Irak nicht aus. Die Bundesregierung nutze den Spielraum, den ihr der politische und rechtliche Rahmen für Rüstungsexporte gebe, sagte sie der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" auf eine entsprechende Frage.

