Kiew (dpa) - Die ersten ukrainischen Lastwagen mit Hilfe für die notleidenden Menschen in der Ostukraine sind nördlich von Lugansk eingetroffen. 26 Fahrzeuge aus Charkow erreichten am Abend einen Sammelpunkt. Mitarbeiter des Roten Kreuzes sortieren jetzt die Waren, darunter Lebensmittel und Medikamente. Insgesamt hat Kiew 75 Lastwagen ins Krisengebiet geschickt. 2000 Tonnen Hilfe aus Russland sollen zudem nach Lugansk gebracht werden, doch wegen eines Streits zwischen Kiew und Moskau steht der Konvoi noch an der Grenze.

