Kiew (dpa) - Die notleidenden Menschen in der ukrainischen Konfliktregion Donbass warten weiter auf Hilfe. Der umstrittene russische Konvoi mit Lebensmitteln und Stromgeneratoren steht immer noch vor der Grenze nahe Lugansk. Die prowestliche Regierung in Kiew schickte eine eigene Lastwagenkolonne mit rund 800 Tonnen Hilfsgütern nach Donezk und Lugansk los. Es herrscht weiter Streit um ein internationales Mandat für die Hilfe aus Moskau. Kremlchef Wladimir Putin forderte derweil ein Ende der Gefechte in der Ukraine.

