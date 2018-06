Moskau (dpa) - Der russische Hilfskonvoi fährt allem Anschein nach nun doch direkt in das von Separatisten kontrollierte Gebiet in der Ostukraine. Die Kolonne befinde sich auf dem Weg nach Kamensk-Schachtinski, wo es einen Grenzübergang nach Lugansk gibt. Das sagte ein Fotograf der European Pressphoto Agency (epa), der die Lastwagen begleitet. Die Führung in Kiew hatte diese Variante zuletzt nicht ausgeschlossen. OSZE-Vertreter und ukrainische Grenzer könnten die Ladung untersuchen und an das Rote Kreuz übergeben.

