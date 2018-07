Gaza (dpa) - Die zwischen Israel und den Palästinensern vereinbarte neue Waffenruhe hält vorerst. Nach palästinensischen Raketen und einem israelischen Gegenangriff in der Nacht wurden seit den frühen Morgenstunden keine Verstöße berichtet. Eine Sprecherin des israelischen Militärs sagte, der letzte Angriff sei um 03.00 Uhr erfolgt. Danach seien auch keine Raketen mehr aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Israel und die Palästinenser hatten in der Nacht vereinbart, die Waffenruhe um fünf Tage zu verlängern. In dieser Zeit sollen die Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe weitergehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.