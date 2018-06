Zürich (SID) - Einen Tag nach seinem enttäuschenden Halbfinal-Aus über 100 m bei der EM in Zürich ist Sprinter Julian Reus (Wattenscheid) nicht zum Vorlauf über die doppelte Distanz angetreten. Der 26-Jährige, der unter muskulären Problemen in der Wade und der Kniekehle leidet, will seinen Start in der deutschen 4x100-m-Staffel am Sonntag nicht gefährden.

Den Einzug in das Halbfinale über 200 m am Donnerstagabend (20.15 Uhr/ARD und Eurosport) schafften Aleixo Platini Menga (Leverkusen) und Robin Erewa (Wattenscheid), die in ihren Vorläufen zwar nicht unter die besten Drei kamen, sich mit 20,71 bzw. 20,72 Sekunden aber über die Zeit qualifizierten.

Schnellster in der Vorläufen war der Brite Adam Gemili (20,39) vor Frankreichs Topfavorit Christophe Lemaitre (20,43).