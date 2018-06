Zürich (SID) - Der deutsche Speerwurf-Meister Thomas Röhler (Jena) und Team-Europameister Andreas Hofmann (Mannheim) haben bei der Leichtathletik-EM in Zürich das Finale am Sonntag (16.11 Uhr/ZDF und Eurosport) erreicht. Röhler meisterte mit 81,24 m gleich im ersten Versuch die geforderten 81,00 m zur direkten Qualifikation für den Kampf um die Medaillen, Hofmann reichten mäßige 79,59 m, um als Achter über die Weitenregelung den Sprung ins Finale zu schaffen.

Weltmeister und Titelverteidiger Viteszlav Vesely (80,00/Tschechien) hinterließ nicht den besten Eindruck, steht aber ebenso im Finale wie Ex-Weltmeister Tero Pitkämäki (81,48/Finnland). Dessen Landsmann Antti Ruuskanen erzielte mit 83,76 m die beste Weite.

"Ich bin hier in einer exzellenten Verfassung hergekommen, im Finale ist alles möglich", sagte Röhler selbstbewusst. Der 22 Jahre alte Student hatte sich in diesem Jahr auf 86,99 m gesteigert. Als bisher letzter Deutscher gewann Matthias de Zordo mit Silber 2010 in Göteborg eine EM-Medaille. Der letzte Titel liegt sogar schon 28 Jahre zurück: 1986 holte Klaus Tafelmeier in Stuttgart Gold.

Doppel-Olympiasieger Andreas Thorkildsen (Norwegen) musste die Saison wegen Hüftproblemen bereits abbrechen. Auch Ex-Weltmeister de Zordo (Saarbrücken) ist nach seinem 2013 erlittenen Achillessehnenriss noch nicht wieder ins Wettkampfgeschehen eingestiegen.