Miami (dpa) - Popstar Justin Bieber kommt um eine Verurteilung wegen Rasens in Miami herum. Die Anwälte des Teenieschwarms und die Staatsanwaltschaft einigten sich, die Anklage fallen zu lassen, bestätigten seine Anwälte. Im Gegenzug muss der Kanadier allerdings einiges auf sich nehmen. Er muss zwölf Stunden an einem Anti-Aggressionskurs teilnehmen. Zudem muss er sich Schockvideos ansehen, in denen Opfer gezeigt werden, die bei Unfällen unter Alkoholeinfluss verletzt wurden. Er verpflichtete sich auch zur Zahlung von 50 000 Dollar an eine gemeinnützige Vereinigung.

