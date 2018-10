Palo Alto (dpa) - Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist einem Trend auf seiner Internetplattform gefolgt und hat sich einen Eimer mit Eiswasser über den Kopf geschüttet. Der Gouverneur von New Jersey habe ihn zu der Aktion aufgefordert, sagte Zuckerberg in einem Video auf seiner Facebook-Seite. Die sogenannte "Ice Bucket Challenge" macht in den USA seit einiger Zeit die Runde in sozialen Netzwerken. Nutzer nominieren mehrere Freunde, die sich innerhalb von 24 Stunden mit kaltem Wasser übergießen oder an eine gemeinnützige Organisation spenden müssen. Zuckerberg nominierte nun unter anderem Bill Gates.

