München (dpa) - Römerberg und Bratwurst: Hollywood-Star Julianne Moore (52) erinnert sich gern an ihre Zeit als Teenager in Frankfurt am Main. "Ich habe es geliebt dort", sagte die amerikanisch-britische Schauspielerin dem Magazin "Vogue" (September).

"Wir sind auch viel in Europa herumgereist. Dadurch hat sich meine Sicht auf die Welt verändert, ich nehme seitdem meinen Platz darin anders wahr."

Moore wurde in North Carolina geboren - wegen ihres Vaters bei der US Army zog die Familie öfter um. Mit ihrer Schwester plane sie "schon lange eine Reise nach Frankfurt, wo wir auf dem Gymnasium waren", sagte Moore ("The Hours", "Magnolia"). "Ich erinnere mich noch gut an Sachsenhausen, den Römer, die Schnellimbisse und die Bratwurst, die sonst nirgends so gut ist. Die Amerikaner kochen sie - furchtbar!"

Im September kommt "Maps To The Stars" ins Kino: Für ihre Rolle darin als wahnsinnig werdender Filmstar gewann Moore dieses Jahr beim Festival von Cannes den Preis als beste Darstellerin.