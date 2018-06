Israel und Hamas verlängern Waffenruhe um fünf Tage

Kairo (dpa) - Israel und die Palästinenser haben eine weitere Verlängerung der Waffenruhe im Gaza-Krieg um fünf Tage vereinbart. Das sagte Delegationsleiter Assam al-Ahmed in Kairo. Ein Hamas-Führer teilte mit, die Frist solle zu weiteren Beratungen über eine dauerhafte Waffenruhe dienen. Kurz vor dem Durchbruch schossen noch vor Ablauf der geltenden Feuerpause militante Palästinenser Raketen auf Israel ab. Die israelische Armee griff daraufhin nach eigenen Angaben mehrere Ziele palästinensischer Extremisten im Gazastreifen an. Nach palästinensischen Angaben wurde niemand verletzt.

Pentagon: Rettungsaktion im Nordirak eher unwahrscheinlich

Washington (dpa) - Ein US-Militäreinsatz im Nordirak zur Rettung von Flüchtlingen ist nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums eher unwahrscheinlich. Spezialeinheiten seien nach Erkundungen im Sindschar-Gebirge zu dem Schluss gekommen, dass sich dort wesentlich weniger Menschen befänden als zunächst angenommen. Nach Luftschlägen der USA sei es vielen gelungen, der Belagerung durch die Terrormilizen Islamischer Staat zu entkommen. Auch seien die Verfolgten nach Abwürfen von Nahrung und Wasser durch US-Militärs besser versorgt als noch vor einigen Tagen, hieß es vom Pentagon.

Kiew will eignen Hilfstransport auf den Weg bringen

Donezk (dpa) - Die Regierung in Kiew hat eine breite Unterstützung für die notleidenden Menschen in der Ostukraine angekündigt. Heute soll ein eigener Transport mit Hilfsgütern auf den Weg gebracht werden, sagte die Ostukraine-Beauftragte Irina Geraschtschenko. Unklar blieb, wie es mit dem russischen Hilfskonvoi für die Ostukraine weitergeht. Wo und wann der Konvoi aus 280 Lastwagen die Grenze überschreiten wird, blieb bis zum frühen Morgen unklar. Mit Spannung wird eine Grundsatzrede von Kremlchef Wladimir Putin heute auf der Krim erwartet. Auf der von Russland annektierten Halbinsel sind anlässlich des Putin-Besuchs viele russische Spitzenpolitiker.

Snowden: NSA arbeitet an Cyberkriegs-Programm

Washington (dpa) - Der US-Geheimdienst NSA arbeitet laut Whistleblower Edward Snowden an einem Cyberkriegs-Programm, dass ohne menschliches Zutun auf Angriffe reagieren kann. Das sagte er dem US-Magazin "Wired". Das Programm namens "MonsterMind" - zu deutsch: Monstergehirn - soll demnach verdächtige Cyberattacken aufspüren und sie daran hindern, in den USA Schaden anzurichten. Snowden bezeichnete das Programm als eine massive Bedrohung für die Privatsphäre der Amerikaner: Es wäre notwendig, sämtliche Datenkommunikation zu überwachen, die in die USA gelangen.

Urteil im Mollath-Prozess erwartet

Regensburg (dpa) - Gut ein Jahr nach der Freilassung aus der Psychiatrie wird heute das Urteil gegen Gustl Mollath verkündet. Die Freiheit ist dem langjährigen Psychiatrie-Insassen zwar sicher - denn bei einem Wiederaufnahmeverfahren darf der Angeklagte nicht schlechter gestellt werden als beim Ausgangsverfahren. Spannend ist aber, ob das Landgericht Regensburg von der Schuld oder Unschuld des Nürnbergers überzeugt ist. Laut Staatsanwaltschaft hat der heute 57-Jährige im Jahr 2001 seiner damaligen Ehefrau Gewalt angetan. Mollath selbst hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Papst Franziskus besucht Südkorea

Seoul (dpa) - Papst Franziskus ist zu seinem ersten Asien-Besuch in Südkorea eingetroffen. Das Flugzeug der Alitalia mit dem 77-jährigen Argentinier an Bord landete am Vormittag auf einem Militärflughafen in Seoul. Zum Auftakt seines fünftägigen Besuchs trifft er sich mit Präsidentin Park Geun Hye. Bei einem Gottesdienst in der Hauptstadt will Franziskus am Samstag 124 koreanische Märtyrer seligsprechen. Offizieller Anlass der Reise ist der sechste Asiatische Jugendtag in Taejon. Im WM-Stadion in der etwa 140 Kilometer südlich von Seoul entfernten Stadt will der Papst eine Mariä-Himmelfahrtmesse abhalten.