Abuja (AFP) In Nigeria ist ein weiterer Patient an Ebola gestorben. Damit sei die Zahl der Ebola-Toten in dem Land auf vier gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Demnach sind derzeit sechs weitere Menschen im bevölkerungsreichsten Land Afrikas an Ebola erkrankt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kommt nach eigener Zählung auf zwei weitere mögliche Ebola-Patienten.

