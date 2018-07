Madrid (AFP) Erneut haben dutzende Migranten versucht, die Grenze von Marokko zur spanischen Exklave Melilla zu überwinden. Rund 250 Menschen aus Afrika südlich der Sahara versuchten am Donnerstagmorgen, in der Nähe des Flughafens von Melilla über die Grenze zu gelangen, wie die Präfektur von Melilla mitteilte. Nur einer von ihnen sei auf die andere Seite gelangt. 15 der Flüchtlinge seien auf dem Zaun sitzen geblieben, bis die marokkanischen Behörden sie nach anderthalb Stunden in ihre Obhut genommen hätten.

