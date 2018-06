Köln (SID) - Die Siebenkampf-Olympiazweite Lilli Schwarzkopf brennt auf ihren ersten großen Wettkampf nach langer Verletzungspause. Die 30-Jährige greift bei der EM in Zürich ab Donnerstag ins Geschehen ein. Für den deutschen Meister Matthias Bühler steht das Halbfinale über 110 m Hürden an, auch Gregor Traber und Erik Balnuweit kämpfen um den Finaleinzug.

Für den zwölfmaligen Weltmeister Thomas Lurz geht die Medaillenjagd bei der Schwimm-EM in Berlin weiter. Nach Bronze im Auftaktrennen über fünf Kilometer peilt der Würzburger auf den olympischen zehn Kilometern sein 32. internationales Edelmetall an.

Angelique Kerber und Sabine Lisicki treten im Achtelfinale des WTA-Turniers in Cincinnati an. Die an Nummer sechs gesetzte Kielerin Kerber trifft auf die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki aus Dänemark. Lisicki spielt gegen die Polin Agnieszka Radwanska.