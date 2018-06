Warendorf (SID) - Der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) führt mit seiner Schimmelstute Chiara das Springreit-Aufgebot des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) für die Weltreiterspiele in der Normandie (25. August bis 7. September) an. Dies gaben Bundestrainer Otto Becker und der DOKR-Springausschuss am Donnerstag bekannt.

Komplettiert wird das vierköpfige Team von Christian Ahlmann (Marl) mit Codex One, Daniel Deußer (Mechelen/Belgien) mit Cornet D'Amour oder First Class van Eeckelghem sowie Marcus Ehning (Borken) mit Cornado I oder Plot Blue.

Als erste Reserve begleitet Marco Kutscher (Bad Essen) mit Liberty Son die Mannschaft nach Caen. Als zweites Ersatzpaar wurde Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Embassy II nominiert. Die Wettkämpfe der Springreiter beginnen mit dem Zeitspringen am 2. September und enden mit dem Einzelfinale der Top 4 am Schlusstag der Reiterspiele (7. September).