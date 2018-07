Los Angeles (SID) - Das Ende der langen Leidenszeit des Tennis-Profis Tommy Haas ist in Sicht. Der 36-Jährige, der sich im Juni der vierten Schulter-OP seiner Karriere unterziehen musste, absolvierte am Mittwochabend ein erstes Lauftraining. "Endlich kann ich wieder laufen. Ich genieße es! Kämpfen fürs Comeback", schrieb Haas auf seiner Facebook-Seite und postete ein Foto dazu.

Bei den French Open im Mai hatte Haas verletzungsbedingt aufgegeben, daraufhin war er in New York erfolgreich operiert worden. Trotz seiner langen Verletzungspause wird Haas noch an Position 29 der Weltrangliste geführt.