Donezk (AFP) Die Innenstadt der belagerten Separatistenhochburg Donezk im Osten der Ukraine ist am Donnerstag mit schweren Waffen beschossen worden. Mehrere Mörsergranaten schlugen in die polytechnische Universität und ein Gebäude der Staatsanwaltschaft ein, das von Vertretern der selbsterklärten "Volksrepublik Donezk" besetzt ist, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. In der Universität wurde demnach bei dem Beschuss ein Dozent verletzt.

