Kiew (AFP) Die ukrainische Regierung hat die Entsendung eines eigenen Hilfskonvois zu den notleidenden Menschen in den östlichen Rebellenhochburgen angekündigt. Am späten Vormittag würden 15 Lastwagen aus drei Städten nach Lugansk und nach Donezk starten, erklärte die Präsidentschaft am Donnerstag. Das Rote Kreuz werde die 240 Tonnen Hilfsladung unter der Zivilbevölkerung vor Ort verteilen.

