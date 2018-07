New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat den designierten irakischen Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi zu einer raschen Regierungsbildung aufgefordert. Der schiitische Politiker müsse so schnell wie möglich eine von allen Volksgruppen unterstützte Regierungsmannschaft zusammenstellen, um den Vormarsch der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) zu stoppen, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung des höchsten UN-Gremiums.

